شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال صحفيين فى تركيا لنشرهم تكذيبا لتصريحات الحكومة بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية، احتجزت الصحفي عصمت جيجيت، رئيس تحرير صحيفة محلية في مقاطعة قوجالي بتركيا، بعد أن أبلغ عن حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا في المستشفى المحلي مكذبًا بذلك تصريحات وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة بأن حالات الوفاة فى تركيا ٢١ حالة فقط.

وكانت الشرطة داهمت منزل جيجيت واقتادته إلي مركز الشرطة، لكن الكاتب بالجريدة جونجور أصلان، تقدم بطلب إلي الشرطة مشيرًا إلي أن المسئولية تقع علي عاتقه، ما دفع الشرطة إلي إطلاق سراح جيجيت واعتقال أصلان، وجرى إطلاق سراح أصلان ورئيس تحرير الجريدة أحمد سيمينار بعد الإدلاء بأقوالهما.

وتستمر موجة من الاعتقالات في تركيا ضد من يشاركوا أي تغريدات تتعلق بفيروس كورونا المستجد على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالة عدم الثقة في التصريحات الحكومية بشأن عدد حالات الوفاة والإصابة بالفيروس في تركيا.

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية في تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركي، في خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل كوفيد 19، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تي في" التركية، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذى كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعي مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى أوزجور أوزال، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي له بالبرلمان والذي كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاى، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذى كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، فى سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الجريدة أن مصادر بالبرلمان التركي أكدت أن الأحزاب الأخرى مثل حزبي الخير والشعوب الديمقراطي في طريقهما لإعلان القرار نفسه.