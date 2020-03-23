شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بالتحرى عن المشترين لكميات من مواد التعقيم لمنع احتكارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، بمنع أي مواطن من شراء كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التعقيم، مشيرة إلى ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تلزم جميع صيدليات مصر وشركات إنتاج المستلزمات الطبية باتباع الضمير المهنى تجاه المواطن المصرى.

وقالت عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن على كل صيدلى تحرى الدقة من الأشخاص التى تقوم بشراء عدد كبير من الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات ومعرفة كيفية التعامل مع هذه الكمية المشتراه هل تستخدم فى الخير ومساعدة الآخرين آم للاحتكار وخلق أزمة وارتفاع أسعار.

ولفتت النائبة هيام حلاوة، إلى أنه لابد من قيام الصيدلى بكتابة بيانات المشترى الشخصية والإطلاع على إثبات الشخصية والمكان الجارى توزيع الكميات فيه وتقديم تقرير يومى بذلك للجهة الرقابية وحصر المتاح له من كميات بشكل دورى، موضحة أن بعض الأشخاص يسعون لاحتكار الكمامات وأدوات التعقيم وشراؤها لخلق أزمة بمصر ومازالت التحديات مستمرة على يد الأعداء والخونة فالدولة لم تنظر إلى أى أضرار مترتبة على القرارات ووضعت حياة المواطن المصرى فى المقام الأول.

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وفى وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشددا على أن الجهود التى بذلها الشعب خلال السنوات الماضية فى ملف الإصلاح الاقتصادى كان لها دورا كبيرا فى أن تستطيع الدولة مواجهة تداعيات هذا الفيروس.

وقبلها كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان ، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن .