شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة المعارضة التركية لـ"أردوغان" بعد حظر خروج من تجاوزوا الـ65 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا تمنع فيه كل من تجاوز الـخامسة والستين من عمره ومن يعانون من أمراض مزمنة من الخروج من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، ذلك القرار أثار تساؤلا حول تنفيذه على رؤساء الأحزاب، ممن تخطت أعمارهم الـ65 عامًا.

وقال البيان: "اعتبارًا من الساعة الـثانية عشر من منتصف الليلة تم الحد من خروج كل من تجاوز الـخامسة والستين من عمره ومن يعانون من أمراض مزمنة من منازلهم، وتحديد تجولهم في المنتزهات والحدائق وذلك بموجب المادة 27 من قانون الصحة العامة والمادة 11 من قانون إدارة المحافظات"، وأشار البيان إلى أنه بإمكان كل من فُرض عليه الحظر أو تحديد الإقامة الاتصال بأرقام 112، و155، و156 في حال احتياجهم لأي شيء. وسيتم تخصيص عدد كاف من المسؤولين والفرق والمركبات العامة، وخاصة وحدات تطبيق القانون، للرد على هذه المكالمات وتقديم الخدمات اللازمة.

يذكر أن رؤساء الأحزاب السياسة في تركيا، سواء الموالية للحكومة أو المعارضة لها، تجاوز هذه السن، وعلى رأس هؤلاء رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنميه رجب طيب أردوغان حيث يبلغ 66 من عمره. وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، يبغ 77 من عمره. وزعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدارأوغلو، يبلغ 71 سنة. ورئيس حزب السعادة المعارض، تمل كرم الله أوغلو، في التاسعة والسبعين من عمره. فيما تبلغ رئيسة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنار، الثالثة والستين من عمرها.

وكان آخر ظهور للرئيس التركي، ليلة أمس، ومن خلال تغريدة على موقع "تويتر"، حذر فيها المواطنين من الخروج، وطالبهم بالتزام منازلهم، وهو ما جعل المعارضة تتساءل: هل يطبق أردوغان الحظر على نفسه، خاصة أنه تخطى الـ65 عامًا؟

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