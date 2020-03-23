لمدة 21 يوما.. حظر التجول في السعودية من 7 مساء حتى 6 صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بحظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وبحسب قناة " العربية الإخبارية" فإن حظر التجوال سيتم تطبيقه اعتبارا من مساء اليوم الإثنين و سيستمر لمدة 21 يوما.

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