إيطاليا| رحيل بلا وداع.. ماذا طلب ضحايا كورونا قبل الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: مروة رشدي
وسط ما يبدو أنها أسوأ أزمة في تاريخ إيطاليا الحديث، وصفت طبيبة تعمل في مستسفى بمدينة ميلانو شمالي البلاد، لحظات تكسر القلوب لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين تدهورت حالتهم كثيرا إلى أن فارقوا الحياة.
وقالت الطبيبة فرانشيسكا كورتيلارو في حديث لصحيفة "الجورنالي" التي تصدر في ميلانو، إن كثيرا من المرضى كانوا يتوسلون رؤية أحبائهم للمرة الأخيرة، بعدما أيقنوا أنهم على وشك الموت.
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