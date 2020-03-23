بالصور- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الداخلية" و"التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وقع وزيرا الداخلية والتعليم، بروتوكول تعاون بين الوزاتين لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين، من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لوزارة الداخلية على الموقع الخاص ببنك المعرفة المصري على شبكة الإنترنت.

ووقع البروتوكول اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق في مجال نشر المعرفة ذات الاهتمام المشترك، ووفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن، ولاسيما الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري، والاستفادة من الخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.