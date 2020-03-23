"الناشرين المصريين" يكشف حجم خسائره جراء أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الأحد، إن الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا المستجد"، تقدر بحوالي من 15 إلى 20 مليون دولار، جراء إلغاء معارض الكتاب في مصر والعالم العربي.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكتاب الورقي مازال يقاوم ولم يقف توزيعه وبيعه حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الإصدارات ستتأثر، حتى أن الكتاب الإلكتروني سيتأثر بحالة الهلع والخوف من المرض، نظرًا لتفكير الجمهور في أشياء أخرى مثل الطعام والعلاج.

وأضاف عبده: "أطلقنا مبادرة خليك في البيت مع خير جليس، كنوع من التعويض للناشر وللقارئ معًا، وحتى نيسر على القراء مغبة التعرض لأي مخاطر في الشارع للحصول على الكتب التي يريدها".

ودشن اتحاد الناشرين المصريين، أمس، مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار "خليك في البيت مع خير جليس"، بهدف دعم الثقافة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة التواجد بالمنزل.