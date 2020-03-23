السعودية تفرض حظر التجوال لمدة 21 يومًا

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً وذلك بفرض حظر التجول من الساعة ال 7 مساءً وحتى الساعة ال 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء اليوم الأثنين 28 رجب 1441ه. كورونا الجديد ابتداءً وذلك بفرض حظر التجول من الساعة ال 7 مساءً وحتى الساعة ال 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء اليوم الأثنين 28 رجب 1441ه.

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