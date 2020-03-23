هوية خاطفة الأطفال بالسعودية





كشف الصحفي " ابو طلال الحمراني" يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية ويدعى اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول قضية خطف الأطفال التي شغلت السعوديين بتفاصيلها الغريبة متابع عن كثب لقضية خطف الأطفال المثيرة التي ظهرت للعلن خلال الشهرين الماضيين في المنطقة الشرقية

بالسعودية، عن تفاصيل جديدة وصادمة في القضية، بينها وجود خاطفة ثانية وطفلة ضحية اختطفت قبل نحو عشرين عاماً من أسرتها وهي بعمر أربع سنوات.

وقال إن مريم الموقوفة بتهمة الخطف ليست الوحيدة،

وأن هناك خاطفة أخرى تدعى سلطانة وتعرف بلقب ”أم فهد“.

وقال الحمراني إن سلطانة أقدمت قبل نحو 16 عاماً على خطف طفلة بعمر أربع سنوات تقريباً لتعطيها لعائلة طلبت منها تأمين طفل لها ودفعت من أجل ذلك مقدماً لسلطانة، لكن الأب رفض استلام الطفلة لكونها كبيرة في السن ويمكن أن يفتضح أمره.