أفادت مصادر صينية ، اليوم الأحد، بأنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان لليوم الرابع على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
كما أنه لم يتم الابلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم السبت، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابععلى التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.
وسجلت مقاطعة هوبي 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة ووهان.
كما شهدت المقاطعة أيضا خروج 490 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.
ومن بين المرضى المقيمين في المستشفيات البالغ عددهم 5013 مريضا، مازال 1419 مريضا في حالة خطيرة و393 آخرون في حالة حرجة، وفقا للجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الرابع على التوالي.. مدينة ووهان الصينية دون إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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