تسجيل 19 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أفادت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة ووفاة 1 جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع من 96 إلى نقطة 115 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات بعد أن كان علىمستوى 3.
وبلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن، حسب البيان، 3 حالات.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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