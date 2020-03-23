سوريا تغلق الحدود مع لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد، عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 23 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.
وأفادت بأنه يستثنى من القرار سيارات الشحن،
وأعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضح يازجي أن الشخص المصاب بالفيروس قادم من خارج البلاد وتم اتخاذالإجراءات اللازمة للتعامل معه.
وسبق أن أكدت الحكومة السورية مرارا عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد رغم بدء التفشي في دول الجوار منذ أيام عدة، علما أن دمشق اتخذت حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول التفشي إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.
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