كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصل "الكونجرس" الأمريكي بإصابة لسيناتور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول "العضو في الكونجرس عن ولاية كينتاكي"، مساء اليوم الأحد، أنه "أصيب بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ تتأكد إصابته بالفيروس".

وقال المكتب الإعلامي لبول، في بيان نشر على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية"، موضحاً أن "بول يشعر نفسه جيدا ولا توجد أعراض لديه وتم فحصه كإجراء احترازي، بسبب أنشطته المكثفة المتعلقة بالسفر والمشاركة في الفعاليات".

ولفت البيان إلى أن "السيناتور الأمريكي لم يكن على علم بوجود أي اتصال مباشر له مع أي شخص مصاب بالعدوى"، مشيراً إلى أنه "يتوقع أن يعود بول إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة عزله الصحي، وسيواصل العمل من أجل مواطني كينتاكي في هذا الزمن الصعب".

وتسبب الفيروس في قتل 342 شخصا وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع حكام الولايات ورؤساء البلديات إلى غلق المدارس والشركات والكثير من جوانب الحياة الأمريكية.

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