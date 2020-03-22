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الزبيدي يوجه بتجهيز أماكن للحجر الصحي بكافة مناطق الجنوب.. فيديو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 مارس 2020

وجه رئيس المجلس الانتقالي باليمن، عيدروس الزُبيدي، الأحد، الجهات المعنية بتجهيز أماكن للحجر الصحي بكافة مناطق الجنوب.

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وتضمنت التوجيهات تشكيل فرق عمل وربطها بلجنة الطوارئ الخاصة بمتابعة تداعيات فيروس "".

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