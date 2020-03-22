شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يوجه بتجهيز أماكن للحجر الصحي بكافة مناطق الجنوب.. فيديو والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 وجه رئيس المجلس الانتقالي باليمن، عيدروس الزُبيدي، الأحد، الجهات المعنية بتجهيز أماكن للحجر الصحي بكافة مناطق الجنوب.

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