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ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من اثنين

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حظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الأماكن العامة والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار .

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم في مؤتمر صحفي، إنه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

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