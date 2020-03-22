شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من اثنين والان نبدء بالتفاصيل

حظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الأماكن العامة والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم في مؤتمر صحفي، إنه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

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