تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل أراضيها. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الصحة السورية: "تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه".

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