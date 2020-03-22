عمليات بغداد: القوات الأمنية اتخذت إجراءات تنفيذ حظر التجوال بغلق المنافذ المحيطة بالمناطق

اكدت قيادة عمليات بغداد، الاحد، أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات تنفيذ حظر التجوال بغلق المنافذ المحيطة بالمناطق وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اتخذت قواتنا الامنية إجراءات تنفيذ حظر التجوال في غلق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق". وأضافت "فيما يخص مدينة الصدر تم اعتماد مدخل حبايبنا لجميع الخدمات الصحية والبلدية والغذائية من جهة القناة ومنفذ اخر وهو "السكلات" باتجاه الرشاد للخدمات الصحية والغذائية والبلدية"، مشيرة الى أن "هذين المنفذين يعملان على مدار 24 ساعة".

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