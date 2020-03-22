تنشر الخليج 365 بالجدول، الإصابات والوفيات وحالات الشفاء جراء فيروس كورونا في دول الشرق الأوسط بمن ينها العراق والتي نشرته منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في دول الشرق الأوسط بينها العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.