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ترمب يعرض مساعدات على كيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوضح في رسالة شخصية للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون اعتزامه تطوير العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن.

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وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أمس، في بيان بثته الوكالة «إن الرئيس ترمب أرسل رسالة إلى كيم يعرض فيها المساعدة أيضا في التصدي لفيروس كورونا المستجد».

وقالت كيم يو جونج، وهي النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية «تعد الرسالة مثالا جيدا على إظهار العلاقات الشخصية القوية والخاصة بين ترمب وكيم».

وتابعت «نحن نعد الرسالة عملا حكيما من رئيس الولايات المتحدة للحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطه بزعيمنا»، مشيرة إلى وجود «صعوبات وتحديات كبيرة في طريق تطوير العلاقات الثنائية»، وأضافت أن الرئيس ترمب أوضح في رسالته خطته لدفع العلاقات بين البلدين، وأعرب عن عزمه على التعاون في مكافحة الوباء.