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13 ألف وفاة.. وسباق أمريكي فرنسي على طرح علاج لكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

فيما أعلنت فرنسا أنها وجدت استجابة كبيرة لاستخدام عقار «الكلوروكوين» المستخدم في علاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر صفحته على تويتر إن استخدام «هيدروكسيكلوروكوين وأزيثروميسين معا، لديهما فرصة حقيقية ليكونا أحد أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب»، وحث على استخدامهما على الفور.

وأضاف في مؤتمر بالبيت الأبيض في وقت لاحق «ما الذي لدينا لنخسره؟»، محذرا في الوقت نفسه من استخدام الدواء لغرض جديد لا يخلو من المخاطر، مشيرا إلى أن مقدار الجرعة التي يجب استخدامها والآثار الجانبية المحتملة من بين المشكلات التي يجب اختبارها.

وفي ألمانيا، يخطط معهد الطب الاستوائي في جنوب البلاد أيضا لإجراء تجارب على البشر، بينما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إنها تعمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأخرى والمراكز الأكاديمية التي تحقق في استخدام الدواء «لتحديد ما إذا كان يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض (كوفيد 19) خفيف إلى متوسط الشدة».

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات تجاوز 308 آلاف حتى صباح أمس، وكشفت منصة «وورلد ميتر» الدولية المتخصصة في الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 308 آلاف، وأن عدد الوفيات قفز إلى 13 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 96 ألفا.

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ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81054 مقابل 53578) فإن عدد الوفيات في إيطاليا تجاوز الوفيات في الصين بكثير (4825 مقابل 3261).

وسجلت السلطات الصحية الصينية أمس 46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات، وذكرت أن من بين الحالات الجديدة 45 حالة قادمة من خارج الصين وحالة عدوى واحدة فقط محليا، مشيرة إلى شفاء 504، ليرتفع عدد المتعافين في الصين إلى 72 ألفا و244 حالة.

وفرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصا، وأبانت السلطات الأمنية فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

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