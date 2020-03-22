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السودان يطلق المجلس التشريعي 9 أبريل المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الخرطوم

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، عن تشكيل المجلس التشريعي في التاسع من أبريل المقبل، وهو الموعد المحدد لتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام.

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وقال الائتلاف الحاكم، في بيان عقب اجتماع مجلسه المركزي، يجب إكمال المناقشات كافة ليتم تكوين المجلس التشريعي فور توقيع اتفاق السلام يوم التاسع من أبريل دون أي تأخير إضافي.

وأفاد البيان بأن مشاورات مع المكون العسكري في مجلس السيادة ستجرى بشأن نسبة الـ33% التي أقرتها الوثيقة الدستورية من مجموع أعضاء المجلس إلى المكونات غير الموقعة على بنود الحرية والتغيير.

وأشار البيان إلى أن المجلس المركزي طالب بالإسراع في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية والترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة مع الجبهة الثورية.