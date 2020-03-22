شكرا لقرائتكم خبر

الجيش اليمني يحرر مواقع في البيضاء بعد معارك شرسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير عدد من المواقع في محافظة البيضاء، بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بتحالف دعم الشرعية شنوا هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية، وتمكنوا من تحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف «استعاد الجيش منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع، واغتنم عددا من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة»، وأوضح أن خسائر ميليشيات الحوثي البشرية بلغت قرابة الـ100 بين قتيل وجريح وأسير، مشيرا إلى أن بعض الجثث الحوثية لا تزال في الشعاب وبطون الأودية، تركتهم الميليشيات لأنهم ممن يسمون بـ»الزنابيل» أي من أبناء القبائل الذين لا قيمة لهم لدى مشرفي عصابة الحوثي.

ودعا النقيح، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بهم في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيات، مثمنا في السياق الدعم والإسناد الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.

Advertisements

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني أسر 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب مأرب، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة صرواح، مما أدى لخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في معركة بلاده المصيرية والوجودية، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وناقش خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، سير العمليات القتالية في جبهة صرواح غربي مأرب التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى مناقشة الجاهزية المطلوبة لحماية المدنيين وردع الميليشيات الحوثية.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك أن أفضل طريقة لوقف انتشار وباء كورونا في اليمن هي وقف الحرب.

مشاهدات يمنية