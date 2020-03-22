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مساعدات إيوائية سعودية للنازحين من مأرب والحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب، حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للنازحين من الجوف إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شملت 150 خيمة و600 بطانية و300 بساط، استفاد منها 150 أسرة نازحة.

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وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بالحديدة، وجرى خلال الفترة من 13 حتى 19 مارس الجاري، ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 338,000 لتر مياه لاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 4,614 فردا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة نفسها، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع قسم الرعاية التكاملية 3,006 مستفيدين، وعيادة التحصين 20 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 239 فردا، وعيادة الولادة 10 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 884 فردا، وقسم الإحالة الطبية 2 مستفيد، وعيادة الصحة الإنجابية 214 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 78 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1,317 مريضا.

من جهة أخرى واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري، وراجع قسم الطوارئ 699 مستفيدا، وقسم الباطنية 320 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 75 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 483 مريضا، وقسم نقل الدم 8 مراجعين، وعيادة الجراحة والتضميد81 فردا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.