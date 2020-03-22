مسام ينتزع 2257 لغما خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس من انتزاع 2,257 لغما، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغما مضادة للدبابات و1,930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154,240 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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