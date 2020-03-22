شكرا لقرائتكم خبر

أبو الغيط: الجامعة العربية لا تعاني من أزمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على أن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم متطور وشامل للأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن العرب لن يستطيعوا اللحاق بالعصر وحماية مقدراتهم المادية والبشرية، إلا إذا اقتنعوا بأن أمنهم القومي هو وحدة واحدة وكل لا يتجزأ من هرمز إلى جبل طارق ومن النيل إلى الجولان.

Advertisements

جاء ذلك في رسالة أبوالغيط التي هنأ فيها الأمة العربية بالذكرى الماسية لجامعة الدول العربية ومرور 75 عاما على تأسيسها في هذا اليوم نفسه من عام 1945، وقال أبوالغيط في رسالته بمناسبة الذكرى الماسية لإنشاء الجامعة العربية: «إنه في مثل هذا اليوم منذ 75 عاما اتخذ العرب قرارا تاريخيا بتأسيس بيت جامع يضمهم في رحابه ونظام مؤسسي يترجم الرابطة الحضارية التي يشعرون بها إزاء بعضهم البعض، تلك هي الجامعة العربية التي جسدت وعيا جديدا سرى في أوصال هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها بأن لسانها عربي».

وأكد أبوالغيط أن الجامعة لا تعاني أزمة وجود إذ لم تكن هذه الأمة أحوج إلى هذا البيت الجامع في أي وقت مضى أكثر مما هي الآن، مشيرا إلى أن الدولة الوطنية العربية تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في حدتها وخطورتها تحديات تتعلق في بعض الحالات بوحدة ترابها وسيادتها ووجودها نفسه، مبينا بأن الدول العربية لن تستطيع مواجهتها فرادى.

وأشار إلى أن المنظمة قطعت رحلة طويلة من التحديات والإنجازات والإخفاقات وعبرت عن صوت العرب الجماعي وجسدت دفاعهم من قضاياهم ومقدراتهم «ما وسعهم جهدهم، وفي ضوء معطيات زمانهم».