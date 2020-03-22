إغلاق مؤقت للمسجد الأقصى جرّاء فيروس كورونا المستجد

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس لفترة مؤقتة تبدأ من صلاة فجر الإثنين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأكد المجلس أن القرار اتّخذ خلال "جلسة طارئة" استجابة "لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية المختصة".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت قبل نحو أسبوع إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم الشريف "كإجراء وقائي" لمنع انتشار فيروس كورونا.