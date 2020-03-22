الرئاسة الروسية: عمل بوتين عن بعد بسبب تقشي كورونا ليس قيد الدراسة

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "مسألة انتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ليس قيد الدراسة".
وأوضح بيسكوف، خلال حديث لوكالة "إنترفاكس"، في رده على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يدرس نقل بوتين إلى نظام العمل عن بعد، أن "كل الأنشطة تجري حاليا وفقا لجدول الأعمال".
بالتوازي، كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، "أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية في تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 22 آذار الحالي".
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