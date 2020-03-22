السلطات الفرنسية تسجل 1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوقفسد 19"، ليتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 16018 حالة.
كما سجلت السلطات "وفاة 112 شخصاً جديداً جراء الإصابة بكورونا"، موضحةً أن "عدد الوفيات ارتفع في البلاد ليصل إلى 674 حالة وفاة".
بالتوازي، أعلنت وزيرة وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الإيكولوجيا إيمانويل وارغون، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس.
ولفتت وارغون إلى أن "عوارض الفيروس حتى الآن حميدة"، مشددةً على أنها "تطبق القاعدة من خلال البقاء في منزلها لحماية الآخرين".
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