ولاية تركية تفرض غرامية مالية قدرها 3 آلاف ليرة على مخالفي حظر التجول

أعلن حاكم ولاية أرزنجان شرق ​تركيا​ علي أرسلانطاش، أنه "تقرر فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف و150 ليرة على كل من يخترق وينتهك حظر التجوال المفروض على المسنين ممن هم فوق الـ 65 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة".

وطالب أرسلانطاش، خلال حديث صحفي، الفئتين المعنيتين "بحظر التجوال بالالتزام بالقواعد والتدابير المعلن عنها، خشية إصابتهم ب​فيروس كورونا​".

من جهته، أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، إلى 21 بعد تسجيل 12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفعت الإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.