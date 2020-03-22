كنيسة القيامة بالقدس شبه خاوية بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أفادت وكالة "رويترز" بأن "كنيسة القيامة بالقدس بدت شبه خاوية اليوم بعدما قيدت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الحضور إلى المكان".
ولفت كبير الأساقفة بيرباتيستا بيزابيلا إلى انه "عادة في يوم الأحد بالصوم الكبير يتجمع أبناء الكنيسة بالقدس جميعهم هنا في كنيسة القيامة ويصلي الجميع ونتحد، اما الآن لا نستطيع إقامة احتفالات لذلك نقيم احتفالا محدودا للغاية، وهذا مؤلم لنا".
وكانت الكنيسة قد طلبت في وقت سابق من المصلين عدم الدخول في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص والإبقاء على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر.
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