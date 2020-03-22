جامعة أميركية: تسجيل 100 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا في البلاد

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن ​الولايات المتحدة​ سجلت أكثر من 100 وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جهته، أكد حاكم ولاية نيويورك في وقت سابق، تسجيل 4812 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط، ليرتفع بذلك عدد الإجمالي للمصابين إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

كما دعا كوومو "الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية، وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء"، موضحاً أن "مستشفيات المدينة ستشهد نقصتً كبيراً في المعدات خلال 10 أيام بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا".