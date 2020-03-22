وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، في تصريح له، عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص قادم من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها".
وفي وقت سابق طالب مجلس الوزراء السوري من جميع المواطنين الحرص التام على اتباع إرشادات وزارة الصحة لناحية عدم التجمع واستخدام المعقمات والمطهرات والعناية بالنظافة الشخصية وتعقيم الأدوات والأماكن لتجنب نقل أي عدوى في حال وجودها مجددا تأكيده عدم تسجيل أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة.
وقرر المجلس إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء يوم غد الاثنين وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.
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