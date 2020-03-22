وليد خوري: كورونا ليس قاتلاً لكن المشكلة في سرعة إنتشاره

أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية وليد خوري، في حديث تلفزيوني، أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الـ"Hydroxychloroquine" هو الذي أثار الضجة هول هذا الدواء، مشيراً إلى أن التجربة التي حصلت في فرنسا محدودة.
وشدد خوري على أن فيرروس كورونا ليس قاتلاً لكن المشكلة التي يمثلها هي في سرعة الإنتشار، مؤكداً أن السلطات اللبنانية تعمل بشكل إيجابي، لافتاً إلى أن إغلاق المدارس والجامعات حصل قبل 3 أسابيع، مؤكداً أنه لم يحصل ذلك ربما الأعداد كانت ستكون أكبر، مشيراً إلى أن الفيروس لا يعرف دولة أو طائفة أو مذهب، مشيراً إلى أن المطلوب من المواطنين الإلتزام بشكل كامل بالإجراءات.
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