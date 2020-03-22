مستشفى بيروت: مجموع الحالات المصابة بكورونا في المستشفى 58 وارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8

اعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ انه "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​الكورونا​ والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 58 حالة، من ضمنهم إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى، وامتثال إصابة بالفيروس للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت بالكامل إلى 8".

ولفت المستشفى في تقريره اليومي الى ان "وضع الحالات المصابة بالكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل"، مضيفا :"لمعرفة عدد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​".