النشرة: دورية من أمن الدولة داهمت احد المطاعم قرب المسامك في منطقة العقيبة

علمت "النشرة" ان دورية من أمن الدولة مكتب كسروان، داهمت احد المطاعم قرب المسامك في منطقة العقيبة، حيث يتم فيه استعمال النارجيلة ولعب الورق. وقد طلبت دورية أمن الدولة من شرطة بلدية العقيبة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين واغلاق المطعم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.
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