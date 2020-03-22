شبيب: الخطوط العريضة لقرار التعبئة العامة مفهومة وسنعالج الاشكاليات في تطبيقه

أشار محافظ بيروت ​زياد شبيب​ في حديث تلفزيوني، إلى انه "لا أعتقد ان ما قيل عن رفض رئيس ​بلدية بيروت​ التبرع للصليب الأحمر اللبناني بسبب الشعار هو صحيح"، لافتا الى ان "ما حصل هو اقتراح من مجموعة من الاعضاء ليصار الى تقديم مساهمة مالية للصليب الاحمر واعتقد تم تاجيله لاسباب معينة".

ورأى انه "يجب ان نركز على النتيجة وليس لدي اي شك بنية كل اعضاء بلدية بيروت وهم على قدر المسؤولية، وانا موافق على كل قرار يساهم بمعالجة الأزمة التي نعيشها اليوم"، مؤكدا "اننا نواجه حالة غير مسبوقة في لبنان وكل العالم، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالتعبئة العامة خطوطه العريضة مفهومة، وهناك تفاوت في بعض الاحيان في تفسير وتطبيق هذا القرار".

وكشف شبيب انه "وجهت دعوة لاجتماع مجلس الامن الفرعي غدا لمعالجة الاشكاليات لدى بعض الجهات المعنية بتطبيق القرار".