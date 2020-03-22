نديم الجميل: إغتيال أنطوان حايك هو مسمار جديد في نعش دولة القانون

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إغتيال المواطن اللبناني أنطوان حايك في الجنوب هو مسمار جديد في نعش دولة القانون والسيادة، فإبن ​المؤسسة العسكرية​ مثل امام القضاء"، لافتاً إلى أن "القبول بشريعة الغاب ومنطق "كل مين إيدو إلو" وتصفية الحسابات دون حسيب او رقيب هو جريمة مرفوضة"، قائلاً: "املنا اليوم بالقضاء، فليتحرّك لإحقاق الحق والعدالة".

وأشار الجميل إلى أنه "اذا كانت هذه الجريمة ردّا على اخلاء سبيل الفاخوري، فنقول للمجرمين اسألوا الدولة والمسؤولين والقضاء الذي سمح بخروجه"، لافتاً إلى أن "االعودة الى تصفية الحسابات والقتل مرفوض وللتذكير العمالة ليست وجهة نظر واذا قُتل لانه عمل مع الفاخوري ومع جيش لحد، فالذي يعمل اليوم لمصلحة ايران و سوريا ليس افضل".