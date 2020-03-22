فيولت خيرالله الصفدي: نتيجة فحصي سلبية والوزير الصفدي بصحة جيدة

أعلنت الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي في حديث تلفزيوني، ان "الوزير السابق ​محمد الصفدي​ بحالة جيدة ونأمل أن يتنقل في الايام المقبلة إلى المنزل"، مشيرة إلى ان "نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته سلبية ولست مصابة بالفيروس ولكن انا متلزمة بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لأنني قمت بمخالطة مصاب بالفيروس".

ووجهت الصفدي رسالة إلى كل شخص يرفض الالتزم بالحجر المنزلي، معتبرة انه "في هذه الطريقة من الممكن ان يساهم بخسارة حياة شخص آخر"، مؤكدة انه "اشتقنا الى الحياة الطبيعية ولكن من الضروري حماية أصحاب المناعة الضعيفة".