كوبيش: إجراءات الحكومة تتطلب التزاما كاملا من اللبنانيين والمقيمين

شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ​يان كوبيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "إجراءات الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بهدف احتواء انتشار ​فيروس كورونا​ ضرورية وتتطلب الالتزام الكامل من قبل ال​لبنان​يين والمقيمين في لبنان".

وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى أن "انضباطنا الذاتي هو سلاح في محاربة الفيروس".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.