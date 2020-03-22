نقيب الأطباء: الالتزام بالحجر المنزلي هو العلاج الوحيد المتوفر حتى الان

أكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، في حديث تلفزيوني "اننا نحتاج إلى حوالي 300 الف فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك بهدف تغطية المستشفيات في كل المناطق اللبنانية"، مؤكدا انه "اذا توفر الفحص بكثرة من الوارد ان يرتفع عدد المصابين بكورونا في لبنان".
وشدد أبو شرف على انه "من الضروري جدا الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية"، معتبرا ان "الالتزام بالحجر المنزلي هو العلاج الوحيد المتوفر حتى الان وهو الأقل كلفة".
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