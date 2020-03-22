علق نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث تلفزيوني، على ما أشيع حول دواء Hydroxychloroquine في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى ان "السياسة الدوائية متكاملة ومفترض بالاحوال الطبيعية أن الطبيب هو من يشخص ويصف والصيدلي هو من يصرف الدواء، ولكن يتم خرق هذه القاعدة في بعض الأحيان".
ولفت الى ان "الدراسة التي انتشرت حول دواء Hydroxychloroquine ليست مؤكدة مئة بالمئة، ولكن بعد ان تحدث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهافتت الناس لشراء الدواء من الصيدليات، ونحن كناقة وبالتنسيق مع وزارة الصحة منعنا بيعه إلا بوصفة طبية وانا اؤكد ان الصيدليات ملتزمة بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: الدراسة التي انتشرت حول دواء Hydroxychloroquine ليست مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.