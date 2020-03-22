نقيب الصيادلة: الدراسة التي انتشرت حول دواء Hydroxychloroquine ليست مؤكدة

علق نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث تلفزيوني، على ما أشيع حول دواء Hydroxychloroquine في علاج المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​، لافتا إلى ان "السياسة الدوائية متكاملة ومفترض بالاحوال الطبيعية أن الطبيب هو من يشخص ويصف والصيدلي هو من يصرف الدواء، ولكن يتم خرق هذه القاعدة في بعض الأحيان".

ولفت الى ان "الدراسة التي انتشرت حول دواء Hydroxychloroquine ليست مؤكدة مئة بالمئة، ولكن بعد ان تحدث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهافتت الناس لشراء الدواء من ​الصيدليات​، ونحن كناقة وبالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ منعنا بيعه إلا بوصفة طبية وانا اؤكد ان الصيدليات ملتزمة بذلك".