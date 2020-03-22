أشار محافظ الشمال رمزي نهرا في حديث تلفزيوني، إلى ان "هناك بعض التمادي في مخالفة قرار التعبئة العامة في مدينة طرابلس"، لافتا الى انه "تواصلت مع رئيس بلدية طرابلس وكان لديه توجه بعدم الاقفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في المدينة، واليوم تدرس البلدية مشروع اعطاء مساعدات للفقراء ولا اعرف قدرة البلدية على ذلك".
وناشد نهرا كل المتمولين في المدينة لمساعدة فقراء طرابلس، مؤكدا انه "من واجب الاغنياء الوقوف إلى جانب الفقراء في هذا الظرف الحرج"، مشددا على انه "تواصلت مع مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وتم اقفال الاسواق والمحلات في المدينة بالقوة، كما تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشمال: تم اقفال الاسواق والمحلات بطرابلس بالقوة وسطرنا محاضر ضبط بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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