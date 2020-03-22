شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بقرارات الرئيس اليوم: تقلل من تبعات أزمة كورونا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس اليوم، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري، مؤكدة أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر عالى من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدم منا وخاصة في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن توجيه عدة قرارات داعمه للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة، لافتة إلى أن قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات.

وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع ، وأنه لم يشهد تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر الوباء في أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا ، مؤكداً أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرًا بعد الأزمة عن ما كان قبلها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الأحد، مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصحة والسكان والإعلام والتضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

ووجه الرئيس السيسى ، التحية لكل سيدة مصرية أم كانت أو بنت أو أخت بكل الاحترام والتقدير والاعتزاز ، مشيرا إلى أن حديثه عن المرأة المصرية تقديرًا للدور والمكانة التي تستحقها المرأة المصرية، كما توجه الرئيس بالتحية والتهنئة بذكرى الإسراء والمعراج.