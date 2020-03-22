شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب تركى يفضح نظام أردوغان: الحكومة التركية تخفى نتائج فحوصات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن طبيباً تركياً، أستاذ أمراض صدر، ظهر وهو داخل الحجر الصحي في مستشفاه الخاص، وقال إنه موجود في الحجر الصحي للاشتباه باصابته بالكورونا، إلا أن نتيجة الفحص لم تظهر حتى الآن، مضيفا: هم يخفونها كما لو كانت سرًّا من أسرار الدولة.

وشارك أستاذ أمراض الصدر بمستشفى الميديكانا بمقاطعة كاديكوي، صالح عمري، حالته بالفيديووقال:"أنا موجود في المستشفى الخاص بي منذ ثلاثة أيام لاشتباهي بفيروس كورونا، إلا أن نتيجة الفحص لم تظهر حتى الآن، فهي مخفية كما لو كانت سرًّا من أسرار الدولة، لكن هناك تقدم طفيف في نتائجي، هناك حمى لكن لا يوجد ضيق في التنفس، ويتم تطبيق العلاج القياسي".

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن رئيس جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، نهاد أويسالي، علق على مسارعة المواطنين في تركيا بشراء المعكرونة بكميات كبيرة وتخزينها منذ إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دعا رئيس جمعية منتجو المعكرونة في تركيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الذعر، فيما أعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد.

أويسالي أكد أن أسعار المعكرونة ارتفعت بسبب سلوك المواطنين، وقال: “كانت أسعار المعكرونة محددة وواضحة للجميع، مواقع التجارة الالكترونية كان تبيعها بسعر أعلى بعض الشيء بعد إضافة تكلفة الشحن والعمولة على السعر الفعلي، فيما استغلت المتاجر تزايد الطلب على المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ورفعت أسعارها بشكل مبالغ به.

Advertisements

وأضاف : كان سعر المعكرونة يبلغ 3 ليرات. المواطن لم يكن يشتريها من خلال الإنترنت، فنصيب مواقع التجارة الالكترونية من المعكرونة منخفض جدا، لم يكن أحد يهتم بسعر المعكرونة على هذه المواقع. أثيرت الفوضى عندما بادر المواطنون بالهجوم على المعكرونة بالمحلات، حينها بدأت مواقع التجارة الالكترونية ببيع المعكرونة بأسعار تصل إلى 17 ليرة.

وطالب أويسالي بعدم الذعر وإثارة الفوضى، قائلا: احتياطي تركيا الحالي من المعكرونة يبلغ 800-900 ألف طن. حجم صادراتنا السنوي من المعكرونة يبلغ 1.3 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لها 650 ألف. قدرتنا الإنتاجية السنوية تبلغ 2.9 مليون طن. نحن أوقفنا عمليات التصدير للمعكرونة بشكل مؤقت، لهذا لا داع للذعر. قد نوقف التصدير لأسبوعين إضافيين إن استدعت الحاجة لهذا. سنغرق كل منزل في تركيا بالمعكرونة.