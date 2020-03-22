شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : رسائل السيسى دفعة قوية للمصريين فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد الرحيم على، رئيس مجلس ادارة وتحرير "البوابة نيوز"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع عدد من السيدات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وحديثه معهن، حمل رسائل قوية تلقاها الشعب سريعا، وزادت من عزيمته واصراره على هزيمة وباء "فيروس كورونا".

وقال النائب فى بيان له منذ قليل: إن اللقاء الذى حضره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر عن تقدير الرئيس واعتزازه بالمرأة ودورها فى المجتمع.

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وأوضح أن السيسى طمأن الشعب بشأن أزمة كورونا، حيث أكد على تشكيل مجموعة عمل لإدارة الموقف، وأن الدولة لا تخفى شيئا، وأنه يتم التعامل مع الأزمة بشفافية وبيانات تعكس الواقع منذ البداية، وأن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة وبذلت كل الجهود ولا تزال لمجابهة الفيروس، وأن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى الشعب.

وأشاد النائب، بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس لتخفيف حدة أزمة كورونا، وتضمنت خفض أسعار الكهرباء للصناعة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية، وتأجيل الاستحقاقات الانتمائية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمقيمين حتى 2022، وتخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50 %، و إتاحة 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعى، بعائد سنوى 10 %، و ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الأساسى، ومد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14 %.

وطالب النائب، الإعلام والصحافة، بزيادة جرعات التوعية للشعب من خلال نشر الإرشادات الصحية ومخاطر الازدحام، وتشجيعهم على البقاء فى المنازل، وفضح وتكذيب الشائعات التى يطلقها الكارهون لمصر وشعبها .