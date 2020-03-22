شكرا لقرائتكم خبر عن نائب فى سياحة البرلمان يشيد بمبادرة الرئيس للعملاء المتعثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، في بيان له أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي، مشيرا إلى أن الأزمة سببت أضرار مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي، وأيضا العاملين به، بما يتطلب معه توجيه دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

وفى وقت سابق طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعى حقيقى لدى المصريين لمجابهة الموقف.

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وأضاف الرئيس فى كلمته باحتفال المرأة المصرية بقصر الاتحادية- بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن- أنه على مدى تجربة 6 سنوات مضت لم نخف اى شيء عن المصريين، مضيفًا: "هناك من يشكك طوال الوقت فى إجراءاتنا".

وأكد الرئيس أن الدولة تقوم بإجراءات غير مسبوقة لمجابهة فيروس كورونا، مطمئنًا المصريين بقوله: لا بد من الأخذ بالأسباب لمجابهة انتشار الوباء"، وتابع الرئيس: تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع، مشيرا أنه لم يشهد تاريخ الانسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم حيث انتشر الوباء فى أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا، مضيفا أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرا بعد الأزمة عن ما كان قبلها.