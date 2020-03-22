شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان":قرار الرئيس بضم علاوات المعاشات إنسانى ويستفيد منه ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قراره بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، قائلا: "هذا القرار الإنساني والقوي صدر من رئيس يقدر ويحترم شعبه ويدرك معاناة أصحاب المعاشات".

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،لـ ”الخليج 365”، إن قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيستفيد منه ملايين من أصحاب المعاشات، ويساهم في تحسين أحوالهم المادية والمعيشية في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشاد جبالي المراغي، بقرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة أصحاب المعاشات المتمثلة في الزيادة السنوية بنسبة 14%، والتي ستصرف اعتبارا من أول يوليو المقبل.

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وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تقرر أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.