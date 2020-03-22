إسبانبا .. 394 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 09:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 09:13 مساءً - مشاركة

أكدت الحكومة الإسبانية الأحد تسجيل 394 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تخطت الإصابات في هولندا 4 آلاف.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية نقلاً عن أحدث بيانات صحية متاحة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد اليوم الأحد ارتفع إلى 1720 من 1326 أمس السبت.

وأضافت التقارير أن عدد الحالات المسجلة للإصابة بالبلاد ارتفع اليوم الأحد إلى 28572 من 24926 أمس السبت.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، الأحد، أن الحكومة الإسبانية تريد تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمدة 15 يوما إضافية.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس/آذار، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى. وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول الموبوءة بالفيروس في أوروبا.