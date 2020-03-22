محمد بن راشد يكشف عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

كشف نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات أقرتها حكومته، في إطار سعيها لمنع تفشي فيروس كورونا، ومعالجة آثاره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الإماراتية.

وقال الشيح محمد بن راشد: ”ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة ١٦ مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية ١٢٦ مليار درهم في الدولة، واعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى“.

وأضاف: ”كما اعتمدنا اليوم تشكيل ٣ فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات.. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد.. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف“.

وتابع: ”استثمرنا لمدة ١٠ سنوات في التعلم الذكي.. وفِي الخدمات الإلكترونية والذكية.. وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارىء والكوارث.. واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية .. والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية“.

وأشار رئيس وزراء الإمارات إلى أن حكومته ”اعتمدت أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية.. ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله، وأن لديها فريقا وطنيا يعمل على مدار الساعة، وأنها ستحمي صحة المجتمع والاقتصاد والتعليم، وأنها ستعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة“.