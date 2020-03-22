كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. "دي مايو" يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الأحد، إلى مطار عسكري في العاصمة روما؛ ليستقبل شخصياً طائرات روسية تنقل أطباء عسكريين ومعدات خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال دي مايو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنني "أتوجه إلى القاعدة (براتيكا - دي - ماري) لأتابع شخصيا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني، وصول 9 طائرات من روسيا تنقل كميات جديدة من المعدات الصحية".

هذا وأرسلت السلطات الروسية، طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أمن موسكو، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا. وأقلعت أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية، من مطار تشكالوفسكي مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: إن أول طائرة من طراز "إيل - 67" التابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية "Practicus de Mare" (30 كيلومترًا جنوب غرب روما)